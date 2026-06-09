Где находится самое тихое место

Найти абсолютную тишину на Земле непросто — даже в очень уединенных местах человека преследует шелест травы, гул ветра, гудение насекомых. Однако такие локации существуют. Самым тихим местом на планете считается кратер вулкана Халеакала на гавайском острове Мауи.

Самое тихое место Земли

Халеакала — спящий вулкан прямо посреди Тихого океана. Из-за нахождения на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря верхние склоны и кратер лежат выше течения северо-восточных пассатов, зоны образования облаков и выпадения осадков.

Сама впадина диаметром более 18 километров считается почти безжизненной — здесь не водятся животные и птицы, растительности практически нет. Окружающие скалы отвесные, что превращает кратер в идеально изолированный от звуков «колодец».

Из-за уникального расположения здесь нельзя услышать дуновение ветра, шелеста травы и листьев, голосов и шагов животных. По данным исследований, минимальный уровень постоянного шума в этом месте может достигать 10 децибел.

Это можно сравнить с тишиной в абсолютно пустом помещении. В таком месте человек будет слышать звуки собственного дыхания. Впрочем, такая тишина здесь непостоянна — над Мауи регулярно летают самолеты и вертолеты.

Рекорд тишины

Если учитывать искусственно созданные места, то первенство в борьбе за звание самого тихого места на Земле принадлежит безэховой камере лаборатории Орфилда. Она построена учеными в американском Миннеаполисе.

Абсолютная тишина здесь достигает невероятного показателя в минус 24,9 дБ. Уровень шума в тщательно изолированной камере настолько низок, что находится далеко за порогом человеческой чувствительности.

Внутри такой камеры человек начинает отчетливо слышать работу собственного организма — биение сердца и даже движение крови по венам. Однако находиться там длительное время опасно — у людей возникают слуховые галлюцинации и непреодолимое чувство тревоги.