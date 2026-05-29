Ракетную опасность впервые объявили на территории всего Урала

Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности», — написал он, призвав жителей сохранять спокойствие.

В Уральский федеральный округ входят шесть регионов: Челябинская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Гражданам при объявлении режима ракетной опасности рекомендуется спускаться в подвалы, подземные паркинги и убежища. Если это невозможно, следует перейти в помещения без окон и находиться там до звукового сигнала «Отбой опасности».