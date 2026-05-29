Власти России пообещали «дожать» вопрос с туризмом на Белухе

Москва и Астана должны «дожать» вопрос с соглашением по туризму в районе горы Белуха, находящейся на границе России и Казахстана, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«В туризме у нас сейчас большая задача — соглашение по Белухе, что называется, дожать, потому что особенность горы в том, что невозможно ее покорить, не пройдя по российской и казахстанской части. Понятно, что демаркация границы невозможна, да и бессмысленна. Надо договариваться, что просто будет какая-то совместная зона», — сказал Решетников «Вестям».

Белуха находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, через ее массив проходит граница России и Казахстана. По данным МЧС Алтая, ежегодно более 10 тысяч человек стремятся покорить склоны горы. При восхождении нужно учитывать разрешенные зоны.

В России незаконное пересечение границы наказывается штрафом до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет (часть 1 статьи 322 УК РФ).