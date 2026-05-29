Власти Бангладеш спасли от жертвоприношения буйвола Дональд Трамп

The Independent
Буйвол-альбинос Дональд Трамп
Фото: © Upuknews/X

Буйвол-альбинос по кличке Дональд Трамп из Бангладеш избежал жертвоприношения на Кубан-байрам в последний момент благодаря вмешательству правительства, сообщил представитель Министерства внутренних дел страны.

Буйвол получил имя Дональд Трамп за характерную светлую челку и стал популярным в соцсетях. Животное, весившее 700 килограммов, уже продали для ритуального забоя.

«В последний момент было принято решение пощадить буйвола от жертвоприношения из-за соображений безопасности и необычайно высокого уровня общественного интереса», — цитирует представителя МВД The Independent.

Министр Салахуддин Ахмед распорядился пощадить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке.

По словам владельца фермы, Дональд Трамп необычайно ласков, много есть и нуждается в регулярном купании.

