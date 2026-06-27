Какая одежда в мире самая популярная

Мировой рынок футболок догнал алюминиевый рынок, следует из данных международного аналитического и консалтингового агентства Cognitive Market Research. Футболка — самый универсальный и продаваемый предмет одежды в мире, утверждает статистика.

Благодаря прямому крою и нейтральным цветам (белый, черный, серый), она легко сочетается с любым стилем — от строгого костюма до повседневного стритстайла.

Ежегодно в мире производится порядка 2 миллиардов классических базовых футболок (T-shirts). Годовой объем продаж оценивается в 30 миллиардов долларов, говорится в отчете Cognitive Market Research.

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С учетом же смежных категорий (футболок с принтом, спортивных футболок, поло) объем производства достигает 20 миллиардов единиц в год. Этот рынок достигает уже 185 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что к 2032 году он вырастет до 221 миллиарда долларов.



Для сравнения: объем мирового рынка алюминия (критически важного для современной экономики) оценивается в 188 миллиардов долларов.