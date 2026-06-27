НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какая одежда в мире самая популярная

Источник:
Sibnet.ru
402 2
Девушка в футболке
Фото: © Magnific.com/app

Мировой рынок футболок догнал алюминиевый рынок, следует из данных международного аналитического и консалтингового агентства Cognitive Market Research. Футболка — самый универсальный и продаваемый предмет одежды в мире, утверждает статистика. 

Благодаря прямому крою и нейтральным цветам (белый, черный, серый), она легко сочетается с любым стилем — от строгого костюма до повседневного стритстайла.

Ежегодно в мире производится порядка 2 миллиардов классических базовых футболок (T-shirts). Годовой объем продаж оценивается в 30 миллиардов долларов, говорится в отчете Cognitive Market Research.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак часто нужно стирать одежду

С учетом же смежных категорий (футболок с принтом, спортивных футболок, поло) объем производства достигает 20 миллиардов единиц в год. Этот рынок достигает уже 185 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что к 2032 году он вырастет до 221 миллиарда долларов.

Для сравнения: объем мирового рынка алюминия (критически важного для современной экономики) оценивается в 188 миллиардов долларов.

Еще по теме
Почему ванилин отпугивает мошек
Что означают проценты дождя в прогнозе погоды
Где дуют самые сильные ветра
Наука нашла неожиданные преимущества чтения бумажных книг
смотреть все
Жизнь #Интересно #Промзона
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Кремль прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
39
Лавров назвал Зеленского фюрером
37
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
33
Путин объявил о полном импортозамещении авиапрома
27
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене