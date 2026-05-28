Раскрыт секрет вечного сияния золота

Золото в отличие от других распространенных металлов не подвержено коррозии и сохраняет блеск на протяжении столетий. Причина феномена долгое время оставалась неясной, однако теперь исследователи нашли ему объяснение.

Химическая инертность золота делает его идеальным для ювелиров, однако ограничивает применение в химической промышленности. Если бы удалось преодолеть эту пассивность металла, он бы стал эффективным катализатором.

Чтобы раскрыть загадку, американские ученые изучили так называемое явление реконструкции, возникающее при создании новой поверхности золота. В его рамках атомы на поверхности формируют устойчивую структуру, напоминающую повторяющиеся шестиугольники.

Для других металлов явление реконструкции не характерно. Моделирование показало, что для потери блеска молекула кислорода должна расщепиться при ударе о поверхность, однако шестиугольная конфигурация атомов делает этот процесс очень энергозатратным.

В то же время для прямоугольного расположения атомов энергии требуется гораздо меньше. Именно поэтому золото длительно сохраняет свой блеск, а другие металлы быстро покрываются оксидной пленкой.

Исследователи предложили способ управлять реконструкцией — помещение золота в электрическую цепь и подача напряжения может привести к созданию прямоугольных узоров на поверхности вместо шестиугольных. Такое золото перестанет быть химически инертным.