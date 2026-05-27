Сделавшую кальян на куличе девушку приговорили к 3 годам колонии

Ксения Белоусова
Фото: © пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Девушка, сделавшая кальян на пасхальном куличе, проведет больше трех лет в колонии общего режима, сообщила прокуратура Москвы.

Сотрудница столичного бара Kisski 27-летняя Ксения Белоусова опубликовала соцсетях фото и видео кальяна, приготовленного на куличе, с подписью «Даже Христос от такого воскрес».

Лефортовский суд Москвы признал девушку виновной в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Прокуратура запрашивала три года и два месяца колонии, суд сократил срок до трех лет и 25 дней.

Такое наказание связано с тем, что Белоусова совершила преступление в период испытательного срока: в 2025 году она получила три года условно по делу о наркотиках, объяснила прокуратуру.

Девушка вину признала, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Ее взяли под стражу в зале суда.

«Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты святой пасхи. Я верующая, хожу в церковь. Моя семья — папа, брат — участники СВО, я трудоустроена и у меня была подработка. Прошу наказание в виде штрафа», — цитирует телеграм-канал «Осторожно, новости» последнее слово Белоусовой.

