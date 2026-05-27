Картаполов объяснил, что считают «центрами принятия решений» в Киеве

Верховная рада и офис президента Украины не относятся к «центрам принятия решений», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В данном случае под центрами принятия решений подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления. Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», — сказал Картаполов «Парламентской газете».

Депутат отметил, что Верховная рада не является центром принятия решений, поскольку депутаты не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары, что можно сказать и об офисе президента Украины.

«Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?» — сказал он.

По его словам, только президент России Владимир Путин может определить, будет ли целью ударов президент Украины.

МИД России 25 мая выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску в ЛНР «переполнил чашу терпения» России. Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам».

