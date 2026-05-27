Новое поколение манулов появилось в Новосибирском зоопарке

Две самки манулов дали потомство в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения.

Детеныши манулов появились на свет в апреле. Сейчас они начали выходить на первые прогулки. Котята предпочитают вечернее время, что соответствует их природным биоритмам.

Маленькие манулы пока еще очень уязвимы — они подвержены инфекционным заболеваниям, поэтому специалисты зоопарка прилагают все усилия, чтобы создать для них максимально безопасную среду.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Каждый котенок увеличивает шансы на сохранение вида. В 2024 году был беби-бум: тогда родились 12 детенышей.