Женщинам рассказали о скрытом вреде мастурбации

Часто мастурбирующие женщины могут столкнуться со скрытой опасностью — снижением чувствительности, предупредила сексолог Олеся Мелехина.



Эксперт в своем телеграм-канале прокомментировала сообщение одной из подписчиц, которая пожаловалась на снижение чувствительности из-за самоудовлетворения. Сексолог пояснила, что такое действительно бывает, если мастурбация является дезадаптивной.

По словам сексолога, дезадаптивной мастурбацией считается самоудовлетворение с помощью секс-игрушек с чрезмерной вибрацией. Это может быть также использование струи воды или душа с сильным напором.

Эти два способа с течением времени могут привести к проблемам, а именно снижению чувствительности половых органов, отметила эксперт.



Когда мастурбация перестает быть нормальной?

Согласно исследованиям, мастурбация не только не вредна, но имеет положительный опыт. Согласно наблюдениям, девушки, которые ей не занимались в 35% случаев, после замужества оставались фригидными.