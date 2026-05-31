Женщинам рассказали о скрытом вреде мастурбации

Часто мастурбирующие женщины могут столкнуться со
скрытой опасностью — снижением чувствительности, предупредила сексолог Олеся Мелехина.
Эксперт в своем телеграм-канале прокомментировала сообщение одной из подписчиц, которая пожаловалась на снижение чувствительности из-за самоудовлетворения. Сексолог пояснила, что такое действительно бывает, если мастурбация является дезадаптивной.
По словам сексолога, дезадаптивной мастурбацией считается самоудовлетворение с помощью секс-игрушек с чрезмерной вибрацией. Это может быть также использование струи воды или душа с сильным напором.
Эти два способа с течением времени могут привести к
проблемам, а именно снижению чувствительности половых органов, отметила
эксперт.
Когда мастурбация перестает быть нормальной?
Согласно исследованиям, мастурбация не только не вредна, но имеет положительный опыт. Согласно наблюдениям, девушки, которые ей не занимались в 35% случаев, после замужества оставались фригидными.