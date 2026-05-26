Последний звонок прозвенит в российских школах

Последний звонок (школа, школьники)
Фото: © пресс-служба Минпросвещения РФ

Российские школы по всей стране 26 мая проведут последний звонок — это мероприятие символизирует окончание учебного года.

Участие в празднике принимают выпускники 9-х и 11-х классов. Далее для таких учеников начнется Государственная итоговая аттестация. Для остальных учащихся с 27 мая стартуют летние каникулы.

Последний звонок появился в СССР в середине XX века. Инициаторами проведения мероприятия стали советский педагог-новатор, директор краснодарской школы №12 Федор Брюховецкий и директор школы №182 Коминтерновского района Москвы Георгий Асеев.

25 мая 1948 года в этих двух школах впервые состоялись торжественные линейки, посвященные последнему звонку. После этого выпускники посадили деревья на территории учебных заведений. В начале 1970-х Министерство образования СССР придало празднику официальный статус.

Согласно рекомендациям Министерства просвещения, в программу современных последних звонков входят церемонии поднятия государственного флага, чествование представителей многодетных семей, а также выступления родителей учащихся.

