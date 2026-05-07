Дефляцию впервые зарегистрировали в России

Недельная дефляция зафиксирована в России с 28 апреля по 4 мая — впервые в 2026 году, сообщил Росстат.

По оценке ведомства, индекс потребительских цен снизился на 0,02% после роста на 0,05% неделей ранее, а годовая инфляция на 4 мая замедлилась до 5,56%. Главная причина недельного снижения цен связана с плодоовощной продукцией, которая подешевела на 2,66%.

Значительнее всего подешевели огурцы (на 11,6%) и помидоры (на 7,5%). Стоимость бананов снизилась на 0,5%, а яблок — на 0,1%. Также на 1% снизилась стоимость куриных яиц. В сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,01%.

В целом с начала месяца потребительские цены в России снизились на 0,01%. При этом по данным с начала года все еще наблюдается рост цен — на 3,19%. Неделей ранее — с 21 по 27 апреля — инфляция составила 0,05%.

В последний раз о недельной дефляции Росстат сообщал в августе 2025 года. Тогда снижение потребительских цен произошло на неделе с 26 августа по 1 сентября и составило 0,08%.

