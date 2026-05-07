Сериал Fallout назвали причиной мрачных мыслей россиян

Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов раскритиковал сериал Fallout.

Чиновник написал в статье для журнала «Государственная служба», что подобные произведения показывают «сплошной мрак» и постапокалипсис, а «картинка красивого и светлого будущего» исчезла.

Семенов отметил, что за последние десятилетия вся массовая культура транслирует образ неизбежного конца мира, «после которого выжившие будут вынуждены строить жизнь на руинах или подчиняться трансцендентному искусственному интеллекту».

По мнению представителя Кремля, такое положение можно изменить при помощи «госзаказа на светлое будущее». Нечто подобное было во времена СССР, а идеология транслировалась и через научную фантастику — в частности, через произведения Ивана Ефремова или братьев Стругацких.

Семенов подчеркнул, что государству жизненно необходимо развивать отечественную фантастику, потому что она является действенным инструментом социального конструирования, так как мозг человека «собирает образы из того опыта, который уже у него есть».

Второй сезон Fallout завершился в феврале 2026 года. На портале Rotten Tomatoes его рейтинг составляет по 96% среди критиков и зрителей. Шоу сняли по мотивам популярной игры, действие которого происходит после глобальной катастрофы.