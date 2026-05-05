Казахстан откажется от российского электричества

Источник:
Zakon.kz
395 2
ТЭЦ-3 Распределение электричества
Фото: © Sibnet.ru

Казахстан намерен отказаться от поставок российской электроэнергии с 2027 года при условии успешного введения в работу энергетических объектов, заявил заместитель министра энергетики Сунгат Есимханов.

Если Казахстан введет все запланированные объекты, то власти не будут дожидаться окончания строительства атомной электростанции и смогут отказаться от поставок электроэнергии из России, передает слова замминистра Zakon.kz.

Есимханов уточнил, что в прошлом году в Казахстане произвели 123,1 миллиарда кВтч электроэнергии, а потребили 124,6 млрд кВтч. Он также отметил, что Казахстан реэкспортирует часть закупаемой у России электроэнергии в Киргизию.

Ранее Казахстан вместо России выбрал в качестве подрядчика для строительства трех теплоэлектроцентралей Сингапур. ТЭЦ должны быть построены в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

В рамках национального проекта по развитию угольной генерации на 2026–2030 годы в Казахстане должны быть запущены восемь новых электростанций, а еще 11 должны пройти модернизацию.

В 2025 году Россия и Казахстан начали строительство первой в стране АЭС. Начала эксплуатации запланировано на 2035–2036 годы. Всего Астана собирается построить три атомные станции. Строительством одной из них должен заниматься Китай.

Обсуждение (2)
