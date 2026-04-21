Иран согласился на второй раунд переговоров с США

Источник:
The Wall Street Journal
Иран все же решил принять участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде, несмотря на напряженность в Ормузском проливе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иранские представители заявили пакистанским посредникам о решении продолжить переговоры, рассказали собеседники издания. Но Тегеран официально не подтвердил, что направит своих представителей на встречу в Исламабаде

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что Вашингтон морской блокадой Ормузского пролива стремится к капитуляции Ирана, но в исламской республике не намерены вести переговоры под угрозами.

«Трамп, вводя блокаду пролива и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз», — написал Галибаф в соцсети X.

Еще по теме
Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж
Иран отказался вести переговоры под угрозами США
Истек срок перемирия между США и Ираном
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Картина дня
Флаг Ирана
Иран согласился на второй раунд переговоров с США
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Петер Мадьяр
Новый лидер Венгрии потребовал от Зеленского прекратить шантаж
сим-карта
«Яндекс» станет оператором сотовой связи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
