Иран согласился на второй раунд переговоров с США

Иран все же решил принять участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде, несмотря на напряженность в Ормузском проливе, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иранские представители заявили пакистанским посредникам о решении продолжить переговоры, рассказали собеседники издания. Но Тегеран официально не подтвердил, что направит своих представителей на встречу в Исламабаде

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что Вашингтон морской блокадой Ормузского пролива стремится к капитуляции Ирана, но в исламской республике не намерены вести переговоры под угрозами.

«Трамп, вводя блокаду пролива и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз», — написал Галибаф в соцсети X.