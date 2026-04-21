Иран не будет вести Соединенными Штатами переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы не будем вести переговоры под угрозой», — приводит IRNA заявление Галибафа.

Спикер иранского парламента отметил, что в последние две недели Иран «готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя».

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что незаконные действия США в отношении Ирана «несовместимы с дипломатией».



Иранские власти отказались принять участие во втором раунде переговоров, поскольку США продолжают блокировать Ормузский пролив, а их требования по сделке чрезмерны и нереалистичны.