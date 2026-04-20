Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Власти Ирана отказались направлять свою делегацию для участия во втором раунде прямых переговоров с США, сообщило иранское агентство IRNA.

«Чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады», которую иранская сторона расценивает как нарушение соглашения, «до сих пор препятствовали прогрессу переговоров», говорится в сообщении.

Как подчеркивает агентство, в этих обстоятельствах «нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios о своей уверенности в высоких шансах заключения сделки между США и Ираном.

Позднее американские военные захватили иранское судно, которое следовало из Китая в Оманский залив. В нарушение режима прекращения они открыли огонь и вывели из строя навигационную систему. В ответ Иран атаковал корабли США с помощью беспилотников.