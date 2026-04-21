Истек срок перемирия между США и Ираном

Белый дом в Вашингтоне
Фото: © Official White House Photo

Срок двухнедельного перемирия между США и Ираном истек 21 апреля. Ранее Вашингтон не исключил, что в случае срыва второго раунда переговоров возобновятся боевые действия.

Президент США Дональд Трамп накануне в интервью PBS пригрозил — если после истечения перемирия странам не удастся достигнуть мирного соглашения, на Иран обрушится «множество бомб».

Ключевым вопросом в ходе первого раунда переговоров в Пакистане стала ядерная программа Ирана. Американская сторона предлагала 20-летнюю паузу в обогащении урана. В ответ Иран настаивал на сокращении срока до пяти лет.

Параллельно Иран запросил у Вашингтона смягчение санкций и разморозку активов на сумму более 20 миллиардов долларов. Речь идет об ограничениях, включающих эмбарго на экспорт нефти, финансовые санкции и доступ банков к международной системе.

Американские чиновники оценивают запасы Ирана примерно в 440 килограммов высокообогащенного урана, который может использоваться для создания ядерного оружия. 

Еще по теме
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
Партия пророссийского политика выиграла выборы в Болгарии
Иран отказался от второго раунда переговоров с США
Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
Рэперу-иноагенту Моргенштерну вынесли приговор в России
«Яндекс» станет оператором сотовой связи
Правительство поддержало увеличение выплаты по ОСАГО в четыре раза
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
