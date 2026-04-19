Месяц рассекретили в шоу «Маска»

Месяц в шоу «Маска» на НТВ
Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Месяц и Сурикат боролись за право выйти в финал седьмого сезона шоу «Маска». В 11-м выпуске жюри назвало имя певицы с необычным голосом, которая была Месяцем.

Сурикат, еще в первом выпуске программы объявленный сыном Филиппа Киркорова, оказался фаворитом у всех членов жюри. Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко и Тимур Родригез сняли маску с Месяца.

Жюри хором сообщило, что Месяц — это певица Александра Воробьева, и не ошиблось. Это была победительница 3 сезона шоу «Голос» из команды Александра Градского.

«Не представляете, как приятно и какое это счастье, когда такие звезды, как вы, узнают мой голос почти с первой программы», — поделилась Месяц-Воробьева.

Теперь в проекте остались всего четыре финалиста: Бобер, Лягушка, Жираф, Сурикат.

Шоу «Маска» уже покинули Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина), Гиппопотам (Родион Газманов), Снегирь (Арсений Бородин) и Колибри (Зара).

