НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции

Источник:
Sibnet.ru
550 2
Король Швеции Карл XVI Густав, мэр Львова Андрей Садовый и президент Украины Владимир Зеленский
Король Швеции Карл XVI Густав, мэр Львова Андрей Садовый и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба мэрии Львова

Мэр Львова Андрей Садовый опозорился на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему со словами «Ваша чрезвычайность».

Король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард прибыли на Украину в пятницу, 18 апреля. Они посетили Львов.

Садовый при приветствии короля обратился к нему со словами Your Emergency («Ваша чрезвычайность») вместо Your Majesty («Ваше величество»).

Позднее Садовый признал свою ошибку. «Так, я сказал your emergency. Можете делать мемы. Разрешаю», — написал он в Х.


SIBNET.RU В MAX
смотреть все
Политика #Мир
Самое популярное
Обсуждение (2)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
61
33
30
29
25
