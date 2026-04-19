Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав, мэр Львова Андрей Садовый и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба мэрии Львова
Мэр Львова Андрей Садовый опозорился на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему со словами «Ваша чрезвычайность».
Король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард прибыли на Украину в пятницу, 18 апреля. Они посетили Львов.
Садовый при приветствии короля обратился к нему со словами Your
Emergency («Ваша чрезвычайность») вместо Your Majesty («Ваше величество»).
Позднее Садовый признал свою ошибку. «Так, я сказал your emergency. Можете делать мемы. Разрешаю», — написал он в Х.
SIBNET.RU В MAX