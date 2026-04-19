Мэр Львова опозорился на встрече с королем Швеции

Мэр Львова Андрей Садовый опозорился на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему со словами «Ваша чрезвычайность».

Король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард прибыли на Украину в пятницу, 18 апреля. Они посетили Львов.

Садовый при приветствии короля обратился к нему со словами Your Emergency («Ваша чрезвычайность») вместо Your Majesty («Ваше величество»).



Позднее Садовый признал свою ошибку. «Так, я сказал your emergency. Можете делать мемы. Разрешаю», — написал он в Х.