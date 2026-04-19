Лукашенко заявил о подготовке большой сделки с США

РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия готова заключить большую сделку с Соединенными Штатами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью RT.

«Но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси. <...> Как только мы подготовим на низком уровне это, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение», — сказал Лукашенко.

По его словам, есть шанс, что США через контакты с Белоруссией наладят отношения с Россией. Американцам надо договориться с Москвой, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, отметил он.

Также президент Белоруссии призвал Вашингтон признать бесполезность санкций. Он пояснил, что, в отличие от Владимира Зеленского, не в той ситуации, чтобы кланяться и что-то выпрашивать у Штатов.

Лукашенко добавил, что его вероятные контакты с главой Белого дома Дональдом Трампом не должны быть «встречей вассала и императора».

