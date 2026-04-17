Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине

Источник:
ТАСС
Кремль
Фото: Сергей Черный / CC BY-SA 3.0

Прямая вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины растет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины, нюансы все изложены в заявлении Минобороны», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он отметил, что Кремлю нечего добавить к заявлению военного ведомства о наращивании в Европе производства беспилотников для передачи Киеву и использования их для ударов по территории России.

В заявлении Минобороны РФ отмечалось, что производство Европой беспилотников для Украины наращивается «на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ». Москва расценивает это как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации».

В российском оборонном ведомстве предупредили, что «воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям».

Минобороны опубликовало список с адресами предприятий, где производят такие дроны, отметив, что европейским жителям будет полезно это знать и ясно понимать истинные причины угроз их безопасности.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

Uynachalnica

Календарные и погодные? Маловато как-то, а кризис на западе? Не?

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?