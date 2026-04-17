Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский

РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Идея украинского активиста Святослава Литинского заменить русский мат в стране украинским аналогом — это хуже, чем маразм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенно абсурдную идею высказал в обращении к Зеленскому мовный активист Святослав Литинский. Он был возмущен повсеместно звучащей во Львове русской нецензурной лексикой... Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами. Вы спросите: "а где же можно с ними ознакомиться?" Могу вам сказать, что нигде, их просто нет», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она в шутку предложила сформировать в Раде комиссию или спецкомитет и уполномоченных «по выработке вот этих самых слов-заменителей русского мата».

«Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики — норма или что-то хорошее... но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа», — подчеркнула Захарова.

Еще по теме
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
США получат от Ирана «ядерную пыль»
Трамп назвал единственный способ вернуть Иран к переговорам
Молдавия в апреле 2027 года официально покинет СНГ
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Премьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский
США получат от Ирана «ядерную пыль»
Виктория Боня
Виктория Боня расплакалась после слов Пескова
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
42
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
33
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России