Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский

Идея украинского активиста Святослава Литинского заменить русский мат в стране украинским аналогом — это хуже, чем маразм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенно абсурдную идею высказал в обращении к Зеленскому мовный активист Святослав Литинский. Он был возмущен повсеместно звучащей во Львове русской нецензурной лексикой... Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами. Вы спросите: "а где же можно с ними ознакомиться?" Могу вам сказать, что нигде, их просто нет», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она в шутку предложила сформировать в Раде комиссию или спецкомитет и уполномоченных «по выработке вот этих самых слов-заменителей русского мата».



«Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики — норма или что-то хорошее... но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа», — подчеркнула Захарова.