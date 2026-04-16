Стартует Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль стартует 16 апреля, в этом году зрители смогут увидеть около двухсот фильмов, среди которых будет 19 мировых премьер и 96 — российских.

Основная конкурсная программа включает фильмы из десяти стран: Италии, России, Испании, Республики Корея, Аргентины, Мексики, Ирана, Монголии, Индии и Китая, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Программа мероприятия включает основной конкурс с полнометражными художественными фильмами, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, конкурс «Русские премьеры», а также внеконкурсный и ретроспективный показы.

Откроет фестиваль военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Фильм повествует о том, как в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий лед.

Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным.

Фильм закрытия фестиваля — немецкий «Берлинский герой» режиссера Вольфганга Беккера. В центре сюжета — владелец убыточного видеопроката, который неожиданно становится национальным героем в результате фиктивного расследования.

Главный фестивальный приз ММКФ — статуэтка «Святого Георгия», она вручается по решению жюри конкурса за лучший фильм. Также статуэтки вручают за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.

