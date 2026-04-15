Молдавия в апреле 2027 года официально покинет СНГ

Sibnet.ru
Молдавия официально выйдет из состава СНГ в апреле 2027 года, соответствующее уведомление уже направлено в Минск, сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

«После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — сказал он журналистам.

Таким образом, Молдавия официально покинет СНГ 8 апреля 2027 года. Ранее в республике вступили в силу законы о денонсации трех базовых соглашений в рамках СНГ — Устава Содружества, Соглашения о его создании и протокола к нему.

С 2022 года Молдавия фактически не участвует в мероприятиях СНГ, членом которой формально остается. Власти страны неоднократно заявляли о приоритете переориентации экспортных потоков на западноевропейские рынки.

