Одобрено использование армии за рубежом для защиты россиян

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, нормы которого разрешают по решению президента использовать вооруженные силы за рубежом для защиты россиян, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, предлагается установить возможность экстерриториального использования Вооруженных Сил РФ для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному преследованию по решениям иностранных судов.

Его действие распространяется только на действия судов, в которых Москва не участвует, а также компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета безопасности ООН.