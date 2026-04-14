Эрдоган пригрозил Израилю войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности войны с Израилем, обвинив Тель-Авив в ударах по Ливану и притеснении палестинцев.

Выступая на Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле, турецкий лидер обвинил Израиль в действиях против Палестины и Ливана и заявил о готовности Анкары к решительным шагам.

«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — приводит заявление Эрдогана газета The Jerusalem Post.

На эти слова отреагировал министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху, который охарактеризовал Эрдогана как «мегаломанского диктатора» с империалистическими стремлениями.

Ранее прокуроры Турции официально запросили для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде, пожизненное заключение.

