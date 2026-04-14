Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее

Первокурсник колледжа устроил дебош в Мавзолее Ленина на Красной площади и бросил в саркофаг мокасин, следует из постановления, опубликованного в базе столичных судов общей юрисдикции

Согласно материалам дела, 8 апреля студень пришел в мавзолей, где громко матерился, мешал посетителям и нанес несколько ударов по саркофагу, а затем бросил в него мокасин. На требования полицейских он не реагировал, а при задержании агрессивно сопротивлялся: отталкивал сотрудников и вырывался.

Вину молодой человек не признал. В суде он объяснил, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» Владимира Ленина, «в связи с чем принял решение бросить в саркофаг свой мокасин».

Показания полицейских о сопротивлении он отверг — сослался на то, что «осознавал последствия своих действий». Суд эти доводы отклонил, указав, что они «опровергаются письменными доказательствами».

Тверской районный суд Москвы счел действия студента мелким хулиганством, сопряженным с неповиновением требованиям полиции (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.