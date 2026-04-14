Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Яркая комета C/2025 R3 появилась в небе

Комета C/2025 R3 достигла пика своей светимости, ее можно увидеть в небе перед рассветом, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Наблюдать за хвостатой странницей можно будет в ближайшие трое суток. Астрономы отмечают, что прямо сейчас C/2025 R3 — самый яркий подобный объект на ночном небе, его блеск составляет около 5-й звездной величины.

Сейчас комета C/2025 R3 приближается к Солнцу. По расчетам ученых, она пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты — 20 апреля 2026 года на расстоянии около 76,3 миллиона километров.

Комету C/2025 R3 открыли 8 сентября 2025 года с помощью системы PanSTARRS на Гавайях. Специалисты обратили внимание на ее необычную орбиту — она ретроградная. Это означает, что комета движется в направлении, противоположном движению планет вокруг Солнца.

