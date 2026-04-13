Гигантский кот появился в аэропорту Гонконга. ФОТО

Гигантская фигура в виде спящего рыжего кота появилась в зале прибытия международного аэропорта Гонконга, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Необычная инсталляция приурочена к празднику Пасхи. Длина кота составляет восемь метров ширина — семь метров, а высота животного достигает 3,5 метра. При этом «питомец» имеет натуралистичный вид и умеет мурлыкать.

Инсталляция в виде кота в аэропорту Гонконга Фото: © Reddit

«Поскольку животные — это универсальный язык, аэропорт впервые использует гигантские инсталляции в виде животных, чтобы преподнести путешественникам праздничные сюрпризы», — отметили представители аэропорта.

Всем желающим разрешается сфотографироваться с котом и мгновенно распечатать бесплатный снимок. Также посетители терминала могут взаимодействовать с инсталляцией с помощью интерактивного терминала.

В частности, у пользователей есть возможность «покормить» виртуальное животное и даже пообщаться с ним. Арт-объект под названием «Момент для мурчания» (A Moment to Purr) будет доступен в зале прибытия терминала №1 до 2 мая, отмечается в сообщении.

