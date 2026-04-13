НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гигантский кот появился в аэропорту Гонконга. ФОТО

Источник:
283 0

Гигантская фигура в виде спящего рыжего кота появилась в зале прибытия международного аэропорта Гонконга, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Необычная инсталляция приурочена к празднику Пасхи. Длина кота составляет восемь метров ширина — семь метров, а высота животного достигает 3,5 метра. При этом «питомец» имеет натуралистичный вид и умеет мурлыкать.

Инсталляция в виде кота в аэропорту Гонконга
Фото: © Reddit

«Поскольку животные — это универсальный язык, аэропорт впервые использует гигантские инсталляции в виде животных, чтобы преподнести путешественникам праздничные сюрпризы», — отметили представители аэропорта.

Всем желающим разрешается сфотографироваться с котом и мгновенно распечатать бесплатный снимок. Также посетители терминала могут взаимодействовать с инсталляцией с помощью интерактивного терминала.

В частности, у пользователей есть возможность «покормить» виртуальное животное и даже пообщаться с ним. Арт-объект под названием «Момент для мурчания» (A Moment to Purr) будет доступен в зале прибытия терминала №1 до 2 мая, отмечается в сообщении.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Россиян предупредили о штрафах за лебедей из покрышек
Можно ли получить больничный задним числом
Путин поздравил россиян с Пасхой
Депутат Госдумы сравнил мессенджеры с иномарками и отечественными авто
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

-Керя-

Egorka72

qseft

pepelmetal

