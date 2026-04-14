Нелегальным кредиторам пообещали уголовку без предупреждений

Sibnet.ru
Наручники
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума до конца апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности нелегальным кредиторам без предварительных административных наказаний, следует из документов ГД.

Минфин России разработал законопроект о привлечении к уголовной ответственности, минуя административную, для лиц, незаконно предоставляющих потребительские кредиты. Речь идет о крупных займах — свыше 3 миллионов рублей.

В пояснительной записке отмечается, что ранее нелегальным кредиторам удавалось избежать наказания, меняя ИП или руководителей после получения «административки».

Сейчас уголовные санкции применяются лишь после повторного штрафа. Согласно законопроекту, установление факта незаконного осуществления деятельности по предоставлению займов в крупном размере само по себе будет достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

Нелегальные кредиторы — это организации, которые не входят в реестр ЦБ, не являются банками, микрофинансовыми организациями (МФО), ломбардами или кредитными кооперативами.

По оценке экспертов, в России действует более 95 сетей таких подпольных кредиторов, включающих около 1250 точек по всей стране.

