Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху

Чудо схождения Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Почему огонь «игнорирует» католическую Пасху и зажигается только в присутствии православных священнослужителей?

Благодатный огонь всегда сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Католики отметили Пасху 5 апреля. Главная причина расхождения —православные ориентируются на юлианский календарь, а католики на григорианский.

Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь — это огонь, который перед Пасхой чудесным образом появляется в Кувуклии, часовне над Гробом Господним. Верующим его выносит иерусалимский патриарх. Для православных благодатный огонь — одна из главных христианских святынь.

По традиции, перед тем как патриарх войдет в Кувуклию, его тщательно проверяют, чтобы при нем не было тайного источника огня. Кувуклию перед торжественной литанией также осматривают и опечатывают вход — причем это всегда делает мусульманин.

Заходить в Гроб Господень для молитвы имеет право только патриарх Иерусалимской православной церкви или один из архиереев Иерусалимского патриархата. Верующие считают, что схождение Благодатного огня внутри Кувуклии происходит по их молитве.

Церемонию схождения Благодатного огня в 2026 году будут транслировать в прямом эфире, ее покажет Первый канал. Начало трансляции — в 13.00 по московскому времени. Появление самого огня не имеет четкого расписания — иногда верующие ждут чуда несколько часов.

Обычно в момент схождения Благодатного огня все пространство храма озаряется голубыми и белыми молниями. Патриарх передает возгоревшиеся свечи присутствующим паломникам, после чего священный огонь быстро распространяется по храму.

Благодатный огонь и католики

Представители Римской церкви еще на заре христианства свидетельствовали о чуде Благодатного огня. Даже после церковного раскола католики принимали участие в церемонии и одновременно с православными вели в храме свою службу накануне Пасхи.

Однако в 1238 году Папа Григорий IX официально выступил против толкования обряда Благодатного огня как чудотворного. После этого церемония в Иерусалиме потеряла свое значение для Римской церкви.

Сейчас официально в обряде участвуют иерусалимский патриарх, епископ Армянской апостольской церкви, а также представители Коптской и Сирийской церквей. Остальные православные церкви представлены делегациями. Католики церемонию игнорируют.

Исторически католицизм и православие имеют разное отношение к сакральным традициям. В частности, католики с осторожностью относятся к чудесам, связанным с конкретными местами или обрядами, которые не имеют прямого основания в Библии.

Ватикан придерживается принципа, что любое «чудо» должно быть подтверждено только после тщательного изучения. Католическая церковь не отрицает схождение Благодатного огня публично, но воздерживается от его признания, считая лишь «благочестивой традицией».

Откуда берется Благодатный огонь

Согласно официальной версии, патриарх помещает вату на Гроб Господень, она загорается чудесным образом после окончания молитвы. От ваты зажигаются свечи, после чего священнослужитель выходит из Кувуклии.

Однако божественность Благодатного огня подвергается сомнению не только католиками, но и некоторыми православными богословами — как древними, так и современными. В пользу скептиков говорят многочисленные свидетельства.

Например, профессор ленинградской духовной академии Николай Успенский в 1949 году процитировал патриаршего наместника Дионисия — по его словам, огненное чудо Великой субботы является «благочестивой ложью».

Священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян, трижды участвовавший в церемонии вместе с греческим патриархом, в 2018 году рассказал в интервью журналисту, что Благодатный огонь возжигают от масляной лампады, спрятанной в Кувуклии.

Греческий журналист Димитрис Аликакос в 2019 году опубликовал видео, на котором хранитель и настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме архиепископ Исидор признался ему, что Благодатный огонь в Кувуклии зажигался обычной зажигалкой.

После выхода расследования Иерусалимский патриархат удалил на своем сайте страницу, где подробно описывалось таинство. Одновременно священнослужители подали на журналиста в суд, обвинив в клевете. Однако после трехлетнего разбирательства Аликакоса полностью оправдали.