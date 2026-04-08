Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке.

«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать», — написал он.

Зеленский отметил, что перемирие даст необходимое время, чтобы дипломатия могла дать результат. При этом он уточнил, что для правильного результата переговоров необходимы активные и скоординированные действия международного сообщества.

«Украина еще раз повторяет России: мы готовы ответить зеркально, если удары прекратятся. Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — написал украинский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ждет возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, на данный момент США заняты переговорами с Ираном.

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее