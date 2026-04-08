«Добрые игры» введут в российских детских садах

Проект «Добрые игры» запустят с 1 сентября 2026 года во всех российских детских садах, в его рамках дошкольники в игровой форме будут знакомиться с традиционными ценностями российского общества.

Новый проект станет аналогом внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые уже проводятся в школах, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. В программу включат игры, беседы, творческие задания, чтение книг.

Материалы планируется разделить на возрастные группы: для детей до пяти лет и от пяти до семи лет. Некоторые будут предназначены для самостоятельного выполнения — например, раскраски, лабиринты, мозаики.

«Разговоры о важном» появились в российских школах в сентябре 2022 года. Это внеурочные занятия, которые проводятся еженедельно по понедельникам первым уроком. Уроки посвящены ключевым аспектам жизни человека в современной России.

SIBNET.RU В MAX