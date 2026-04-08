НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Добрые игры» введут в российских детских садах

Источник:
РИА Новости
169 0
Фото: © Sibnet.ru

Проект «Добрые игры» запустят с 1 сентября 2026 года во всех российских детских садах, в его рамках дошкольники в игровой форме будут знакомиться с традиционными ценностями российского общества.

Новый проект станет аналогом внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые уже проводятся в школах, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. В программу включат игры, беседы, творческие задания, чтение книг.

Материалы планируется разделить на возрастные группы: для детей до пяти лет и от пяти до семи лет. Некоторые будут предназначены для самостоятельного выполнения — например, раскраски, лабиринты, мозаики.

«Разговоры о важном» появились в российских школах в сентябре 2022 года. Это внеурочные занятия, которые проводятся еженедельно по понедельникам первым уроком. Уроки посвящены ключевым аспектам жизни человека в современной России.

SIBNET.RU В MAX

смотреть все
Жизнь #Образование
Обсуждение (0)
Все статьи
Топ комментариев

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее