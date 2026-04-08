Ставки по кредиткам в России резко взлетели

Реальные проценты по кредитным картам в России вопреки продолжительному снижению ключевой ставки остаются запредельно высокими, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

По итогам февраля средний уровень реальных ставок по кредитным картам на внутреннем рынке достиг почти 50% годовых. Для сравнения: ключевая ставка к концу зимы находилась на уровне 15,5%. Таким образом, разница к тому моменту была более чем трехкратной.

Эксперты отмечают, что реальные ставки по такого рода банковским продуктам остаются заградительными для значительной части населения. Кроме того, в последнее время банки были вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода, чтобы повысить маржинальность.

На такие шаги кредитные учреждения пошли, так как большая часть население использует кредитки только в грейс-период. По данным Центробанка, в конце прошлого год около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный период.