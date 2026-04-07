Трамп пригрозил «смертью целой цивилизации сегодня ночью»

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана пригрозил уничтожением «целой цивилизации».

«Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но, скорее всего, так и будет», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что последствия его решения станут известны сегодня ночью, назвав этот момент одним из ключевых в мировой истории. При этом он предположил, что иранские власти еще могут пойти ему навстречу.

Выдвинутый Трампом ультиматум требует от Ирана заключить мирное соглашение и снять блокаду с Ормузского пролива. В случае отказа Вашингтон угрожает нанести мощные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Срок ультиматума истекает в 20.00 7 апреля по времени Вашингтона. В случае отказа от мирной сделки Трамп пригрозил Тегерану «адом».

Обсуждение (5)
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

rumatam

да просто не можем...............