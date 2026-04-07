«Ангарский маньяк» снова отправился в колонию

Sibnet.ru
«Ангарский маньяк» Михаил Попков
Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», этапирован из Иркутска в колонию особого режима в Мордовии, сообщила прокуратура Иркутской области.

Попков находился в СИЗО, пока шли следствия и суды по убийствам женщин, в которых маньяк решил сознаться.

В августе 2025 года ему вынесли приговор за убийство женщины в 2011 году в ангарском парке за ДК «Современник». В декабре 2025 года — за убийство двух женщин в августе 2008 года на участке Московского тракта в Ангарске.

Последний приговор его адвокат пытался оспорить, но его суд оставил его в силе.

На счету Попкова 91 доказанное убийство и три покушения, совершенные в 1990-2010 годах, он дважды приговорен к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 года. С 2023 года начал сознаваться в новых убийствах.

Еще по теме
Пасынок Стаса Намина получил 18 лет за двойное убийство
ФСБ уличила британского дипломата в шпионаже
Как найти своего участкового
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Москве. ВИДЕО
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
