Украина приготовилась к удару «Орешника»

Российские войска в ближайшее время намерены нанести по Украине удар с применением ракетного комплекса «Орешник».

Вооруженные силы РФ якобы готовят атаку с использованием «Орешника» на несколько населенных пунктов на Украине. Речь идет о Киеве, Львове и Староконстантинове, пишет украинский телеграм-канал Insider UA.

Утверждается, что комплекс «Орешник» уже развернут на полигонах и готов к использованию. Гиперзвуковые ракеты могут запустить во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она способна развивать скорость до 10 махов, что делает невозможным ее перехват.

Россия дважды применила «Орешник» для ударов по Украине — 21 ноября 2024 года с помощью гиперзвуковых ракет был поражен промышленный объект в городе Днепр, 9 января 2026 года «Орешник» использовали для ударов по авиационно-ремонтного завода в Львовской области.