«Комсомольская правда» взяла интервью у духа Жириновского

«Комсомольская правда» пообщалась с духом основателя партии ЛДПР Владимиром Жириновским и опубликовала интервью со скончавшимся четыре года назад политическим деятелем.

Для связи с Жириновским газета нашла медиума из Архангельской области Анну Печуеву. Чтобы наладить общение с политиком, маг сожгла сторублевую купюру. После этого экстрасенс сообщила, что он «пришел».

Согласно публикации, дух Жириновского предсказал скорое завершение войны в Украине: «В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго, весь 2027 точно, зачистки будут».

По словам духа деятеля, по итогам СВО из «трех Вов останется один». Медиум считает, что речь идет о самом Жириновском, президента России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Умрет именно последний.

Саму Украину, согласно предсказанию, «раскроят и поделят как пирог», распад ожидается и в США. Кроме того, «Жириновский» сообщил о заговоре в Америке, покушении на Трампа, возможном применении ядерного оружия против Израиля.

Также дух Жириновского, как пересказывает газета, порекомендовал россиянам сажать картошку и предсказал неустойчивую экономическую ситуацию в стране.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. С тех пор в соцсетях публикуют архивные видео с политиком, которые в постах называются пророческими.