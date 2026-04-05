Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского

Sibnet.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: © пресс-служба Совета Федеарции

Россия не будет похищать президента Украины Владимира Зеленского, как это сделали США с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, из-за уважения к себе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире. Если мы будем действовать такими методами, мы потеряем уважение к себе», — сказала Матвиенко в интервью журналистке телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

Также, как считает председатель Совфеда, США не получили никакого эффекта от убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Но клеймо останется в истории навсегда», — добавила она.

США 3 января нанесли авиаудары по территории Венесуэлы, а также захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле.

Еще по теме
Трамп выставил Ирану «адский ультиматум»
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
Международный экономический форум пройдет в Москве
Трамп высмеял «побитого женой» Макрона
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
