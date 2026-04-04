НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раскрыт срок начала производства Lada Azimut

Источник:
Sibnet.ru
867 2

Серийное производство Lada Azimut начнется в сентябре 2026 года, сообщил глава АвтоВАЗ Максим Соколов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает пресс-служба автопроизводителя.

Lada Azimut на испытаниях
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

«Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге начато производство Lada Iskra, а в сентябре 2026 года в Тольятти стартует выпуск Lada Azimut — первого российского кроссовера за более чем 20 лет», — сказал Соколов.

По словам топ-менеджера, работа над моделью идет по плану, в рамках подготовки к выпуску уже сварено несколько десятков кузовов, новинка готовится пройти официальную государственную сертификацию.

Lada Azimut впервые показали в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. В базовой версии автомобиль получит модернизированные моторы объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

В паре с ними будут работать либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. В перспективе кроссовер также обзаведется турбированной версией двигателя мощностью 150 лошадиных сил.

Тема: Русские машины
Авто #Автопром
Обсуждение (2)
