Истребитель Су-30 разбился в Крыму

Истребитель Су-30
Фото: Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Крыму, экипаж катапультировался, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной командой», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что жизни и здоровью пилотов в настоящий момент ничего не угрожает. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и летел без боекомплекта.

Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, разработанный на базе учебного варианта истребителя Су-27УБ. Выпускается на Иркутском авиационном заводе.

ЧП #Происшествия #Армия
