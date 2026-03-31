Кремль оценил предложение Зеленского по перемирию

Россия не увидела четко сформулированной инициативы в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Зеленский 30 марта заявил, что Украина готова к временному прекращению огня на время Пасхи: к полному или энергетическому. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом Владимиром Путиным.

По окончании трехдневного периода Минобороны РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима украинской стороной.

Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля.