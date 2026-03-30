ФСБ уличила британского дипломата в шпионаже

Сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — сказано в сообщении.

ФСБ установила, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус при получении разрешения на въезд в страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.

Согласно сообщению ЦОС, при въезде в Россию Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 1996 года рождения «намеренно указал ложные данные». Затем «в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики» он предпринимал «попытки получения чувствительной информации».

Дипломат лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, добавили в ФСБ.