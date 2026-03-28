Зеленский потребовал ядерное оружие

Источник:
Sibnet.ru
286 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde, опубликованном на YouTube.

Зеленский обратил внимание на политические заявления о невозможности победить ядерную державу и задался вопросом, какие должны быть в таком случае гарантии безопасности для Украины.

По его словам, Киев должен либо интегрироваться в Североатлантический альянс, либо получить ядерное вооружение. При этом Зеленский признал, что пока такой вопрос официально не поднимался.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не допустит появления у Киева ядерного оружия. Он назвал подобную возможность угрозой, на которую Россия даст соответствующую реакцию.

Служба внешней разведки России ранее также сообщила, что Париж и Лондон рассматривают возможность секретной передачи Украине ядерного оружия, которое может быть использовано для создания так называемой «грязной» бомбы.

