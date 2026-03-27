Казахстан временно закрыл границу с Россией

Приостановлен пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильный пункт пропуска «Желкуар» на границе России и Казахстана, сообщила пресс-служба Росгранстроя.

Решение о временном закрытии пункта пропуска приняли в связи с разливом реки Берсуат со стороны Казахстана. По аналогичной причине остановлено движение через автомобильный пункт пропуска «Мариинский», находящийся на российской стороне в Челябинской области.

Ведомство посоветовало учитывать приостановку движения через автомобильный пункт пропуска при планировании пересечения российско-казахстанской границы.

Река Берсуат протекает по Костанайской области Казахстана и Челябинской области России. На протяжении 40 километров она проходит по линии государственной границы между двумя странами.