Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании

Концерт группы «Аквариум»
Фото: Марчук / CC BY-SA 4.0

Музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом) получил гражданство Великобритании, следует из данных британского реестра компаний.

Гребенщиков в декабре 2022 года вместе с женой зарегистрировал в Великобритании компанию BG PLUS LLP, указав свое российское гражданство. В марте 2026 года в реестр внесли изменения, согласно которым оба стали британскими подданными.

Музыкант покинул Россию вскоре после начала СВО и обосновался в Лондоне, отказавшись от российских концертов. При этом он выступал в Израиле, Германии, Турции. В июне 2023 года основатель группы «Аквариум» был признан иноагентом в России.

Минюст отмечал, что певец «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против спецоперации на Украине.

