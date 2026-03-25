Маркетплейсы заставят открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Sibnet.ru
Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях в рамках программы поддержки «Почты России», сообщила пресс-служба Минцифры.

«Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда», — сказано в сообщении.

Эту меру министерство включило в законопроект о поддержке «Почты России», направленный на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения сервисов.

Также предлагается закрепить статус электронной почтовой системы как единого канала доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу — через «Госуслуги» или электронную почту.

Кроме того, «Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства, привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки посылок, а также переводить бумажные отправления в электронный формат и направлять их пользователям.

