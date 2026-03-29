Финансист напомнила о возможности досрочно получить часть пенсии

«Прайм»
Некоторые категории россиян имеют право на досрочное единовременное получение пенсионных накоплений, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет — женщины и в 60 лет — мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия», — рассказала Финогенова в интервью агентству «Прайм».

Прежде всего это распространяется на граждан, родившихся после 1967 года, работодатели которых делали за них отчисления (6%) в накопительную часть пенсии. Такая обязанность была у работодателей до 2014 года, после чего на нее ввели мораторий.

Возможность также распространяется на мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения, поскольку в период с 2002 по 2004 год за них уплачивалось также 2% на накопительную часть.

