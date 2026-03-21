США нанесли самый дальнобойный удар по Ирану

Армия США (бомбардировщик B-1 Lancer)
Фото: © U.S. Department of Defense

Соединенные Штаты нанесли по Ирану самый дальнобойный удар высокоточными ракетами в истории американской армии, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.

«Этот удар уничтожил иранскую военную инфраструктуру, продемонстрировав беспрецедентную дальность действия и разрушительную мощь вооруженных сил США», — сказал командующий, не уточнив конкретную дальность удара.

Купер отметил, что флот Ирана больше не выходит в море, а тактическая авиация не поднимается в небо. Он также утверждает, что Исламская Республика утратила способность запускать ракеты и беспилотники с прежней интенсивностью.

По словам адмирала, американская армия поразила более 8 тысяч военных целей, включая 130 кораблей. По оценке Купера, по мере наращивания ракетных ударов боевой потенциал Ирана стремительно снижается.

